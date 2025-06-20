Новые данные указывают на возможный запуск осенью в определённых регионах

После выхода флагманской модели Xperia 1 VII стало известно, что Sony всё ещё работает над более доступной серией Xperia 10. Согласно данным, устройство с кодом PM-1510-BV имеет идентификатор IMEI — 35009934, что указывает на его принадлежность к серии Xperia 10 VII. Ожидается, что смартфон появится у операторов Optus и Telstra в ближайшие месяцы.

Кроме того, сайт Sumaho Digest сообщил, что один из аппаратов уже получил внутреннее обозначение XQ-FE44. Хотя точные характеристики пока остаются загадкой, предполагается, что релиз состоится в октябре.

Для тех, кто ждал обновления среднего сегмента, эта информация стала сигналом, что Xperia 10 VII может стать единственным представителем бренда в этом году. Остаётся только ждать официального анонса, чтобы понять, какие именно изменения были внесены в дизайн и «железо».