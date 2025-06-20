Игра в стиле классических JRPG осталась незавершённой из-за нехватки средств

Alzara: Radiant Echoes — амбициозный проект студии Camelia, который позиционировался как JRPG, вдохновлённая такими сериями, как Final Fantasy. Игра собрала более $300 000 на Kickstarter и вызвала интерес у поклонников жанра. Однако теперь стало известно, что разработка официально прекращена.

Согласно информации от команды, финансирование с платформы и личные сбережения разработчиков покрыли лишь половину бюджета, необходимого для завершения проекта. Студия рассчитывала найти партнёра из индустрии, чтобы продолжить работу, но ей не удалось договориться ни с одной из компаний. В результате проект признан провальным, и его дальнейшая разработка остановлена. Вероятность его возрождения крайне мала, если только кто-то не решится взять проект под своё крыло. Пока таких желающих нет. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

На странице в Steam и в одном из видео на YouTube можно увидеть краткий взгляд на игровой процесс и визуальный стиль проекта. В игре использовалась пошаговая система боя и яркая, оригинальная графика. Также был выпущен небольшой демо-материал, но сейчас он недоступен из-за юридических сложностей.

Для тех, кто уже вложился в игру через Kickstarter, шансов на возврат средств практически нет.