Новый проект от ветеранов AOE, Borderlands и BioShock предлагает уникальный игровой процесс

На платформе Steam появилась новая игра Wartorn, созданная студией Stray Kite Studios, которая объединяет элементы RTS, ARPG и roguelite. Это первый проект коллектива, в который вошли разработчики из таких известных серий, как Age of Empires, Borderlands и BioShock. Их опыт проявился в нетипичном подходе к повествованию и управлению тактическими боями.

Сюжет рассказывает о двух сёстрах — Яре и Элани, которые пытаются вернуться домой через разрушенный войной континент. В пути они используют силу стихий — огонь, воду, молнии, растения и смолу — чтобы противостоять чудовищам и армиям, встречающимся на их пути. Игроку предстоит набирать отряды из фэнтезийных существ, строить тактику, улучшать навыки и поддерживать боевой дух своих войск.

Бои происходят в режиме реального времени, что делает их динамичными и требующими внимания. С каждым успешным сражением игрок не только продвигается вперёд, но и раскрывает больше деталей истории. Встречи с персонажами из прошлого героинь добавляют глубины нарративу и дают новые способности. Также важна грамотная организация ресурсов, ведь каждая потеря может стать критичной для выживания.

Игра позиционируется как одиночная, где повторяемость обеспечивается за счёт различных комплектаций отряда и стилей прохождения. Чтобы отметить выход, цена снижена на 33% — до $20.09, что действует до 24 июня.