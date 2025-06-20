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ddr22
На рынке появился новый компактный компьютер Aoostar Godz с процессором Ryzen 7 7435HS
Aoostar Godz — мини-ПК с дискретной графикой и поддержкой 64 ГБ оперативной памяти

Устройство уже доступно к покупке через платформы, такие как Geekbuying, со стартовой ценой $884. Однако стоит учитывать возможные таможенные сборы, так как поставка осуществляется из Китая.

Размеры мини-ПК составляют 8,1 x 4,7 x 1,6 дюйма. Внутри он оснащён процессором Ryzen 7 7435HS с восемью ядрами с гиперпоточностью, а также дискретной видеокартой Radeon RX 6600 LE с 8 ГБ GDDR6 VRAM. 

Для хранения данных предусмотрена возможность установки второго SSD формата M.2 2280. Оперативная память представлена модулями DDR5-4800 МГц с выбором между 32 ГБ и 64 ГБ. 

В плане подключения устройство предлагает широкий набор портов: два сетевых интерфейса 2.5 Гбит/с, разъём USB-C, HDMI, DisplayPort, USB 4, пять портов USB 3.2 и отдельные аудиоразъёмы на передней и задней панелях. Также поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Для тех, кто ищет мобильную замену полноценной игровой станции, Godz может стать хорошим вариантом. 

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#aoostar godz
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