Ожидается, что новинка получит улучшенную автономность и современные камеры

Honor официально подтвердила дату релиза своей новой складной модели — Magic V5. Устройство поступит в продажу в Китае 2 июля 2025 года, а международная версия может быть представлена уже в сентябре на выставке IFA 2025 в Берлине. Это делает его одним из главных соперников Samsung Galaxy Z Fold 7, который должен быть представлен в середине июля.

Хотя официальные характеристики пока не раскрыты, уже известно, что акцент будет сделан на автономности. В устройстве установят батарею ёмкостью 6000 мА·ч, что заметно больше, чем у предыдущей версии (5150 мА·ч). Также ожидается увеличение скорости зарядки до 80 Вт.

Пока нет точных данных о чипе, но инсайдеры предполагают, что Honor может использовать флагманский процессор Qualcomm или собственное решение для обеспечения высокой производительности. Неизвестно также, удастся ли компании уменьшить толщину устройства или модернизировать камеру, хотя именно эти параметры будут ключевыми при сравнении с конкурентами.