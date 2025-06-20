Новые данные о производительности чипа указывают на прирост по сравнению с предыдущим поколением

Согласно информации от инсайдера OreXDA, который ранее неоднократно делился достоверными сведениями о мобильных процессорах, в скором времени Samsung представит флагманский чип Exynos 2600, созданный по техпроцессу 2 нм SF2. Он должен выйти в 2026 году и составить конкуренцию таким решениям, как Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500.

Ожидается, что в основе CPU-архитектуры лежат два мощных ядра Cortex-X Prime и шесть энергоэффективных Cortex-A. Такая схема уже применялась в некоторых флагманских чипах, но с добавлением Nuvia IP это может дать серьёзное преимущество в многозадачности и обработке сложных данных. По предварительным подсчётам, в бенчмарке Geekbench однопоточный результат составит около 2,950, а многопоточный — 10,200. Это выше, чем первоначальные оценки в 2,400/9,400, и намного превосходит показатели текущего Exynos 2500 (2,012/7,563).

Игровые способности также получают развитие: графическая подсистема Xclipse 960 должна набрать около 5,800 баллов в 3DMark Wild Life Extreme, что на 62% больше, чем у Xclipse 940 из Exynos 2400. В GFXBench тестирование показывает около 85 FPS в Aztec Ruins, хотя точные условия теста (обычный или 4K вариант) пока неизвестны.

Впрочем, точность этих оценок зависит от того, какие именно ядра будут использоваться в финальной версии чипа. Если Samsung решит внедрить новые архитектурные разработки Arm — такие как Travis и Altos, то реальный уровень производительности может быть значительно выше.