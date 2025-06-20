Microsoft и ASUS готовят к запуску портативные игровые устройства с процессорами AMD

ASUS и Microsoft анонсировали ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Эти устройства были представлены в рамках мероприятия Xbox Games Showcase 2025 и позиционируются как конкуренты Steam Deck. Базовая модель получает чип AMD Ryzen Z2A, который балансирует между производительностью и энергоэффективностью. Топовая версия укомплектована процессором Ryzen AI Z2 Extreme, обеспечивающим более высокие показатели графики и частоты кадров.

Согласно данным от Windows Central, обе модели поступят в продажу в конце октября. Однако точная стоимость пока остаётся под вопросом. Изначально предполагалось, что базовый вариант будет стоить $499, а премиум-версия — $799. Но из-за изменения экономической ситуации, связанной с новыми пошлинами США на товары, произведённые в Китае и на Тайване, где выпускается техника ASUS, окончательное решение по цене ещё не принято.

Одним из ключевых отличий от других портативных игровых систем стало отсутствие OLED-экрана. Вместо этого инженеры выбрали матрицу на основе LCD, чтобы сохранить стабильную работу с технологией VRR (Adaptive-Sync) и минимизировать энергопотребление. Это позволило добиться лучшей совместимости с современными играми, особенно если использовать технологии DLSS и FSR для повышения частоты кадров.