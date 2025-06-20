Разработчики объяснили задержку стремлением усилить атмосферу выживания и стратегический подход к боям

Компания Bungie официально сообщила о переносе даты выхода своего нового шутера Marathon, который должен был появиться 23 сентября 2025 года. Вместо этого игрокам обещано объявление о сроках релиза осенью.

В своём официальном блоге представители студии поблагодарили игроков за активную обратную связь и подчеркнули, что дополнительное время нужно для того, чтобы создать игру, которая будет соответствовать ожиданиям сообщества. Среди приоритетных задач — усиление элементов выживания, более увлекательные схватки с ИИ, расширенная система лута и динамичные события. Также планируется углубить вселенную проекта: добавить больше деталей в окружение, усилить повествование через дизайн уровней и сделать общий тон мрачнее, чем это было в оригинальной трилогии.

Отдельно отметили изменения в игровом процессе для одиночек и пар, а также внедрение функции голосового чата по местоположению. Это должно улучшить взаимодействие между игроками и повысить уровень командного взаимодействия.