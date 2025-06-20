Новая технология обещает улучшить качество съёмки в сложных условиях

Apple получила патент на новую камерную технологию, которая может появиться в будущих iPhone. В документе описано использование двух лазеров автофокусировки, которые позволяют мгновенно находить резкость даже при съёмке через стекло автомобиля или в условиях низкой освещённости. Это должно решить проблему размытых кадров, которая возникает в моменты, когда нужно быстро сделать снимок.

Согласно патенту под номером US 12335613, система работает следующим образом: при запуске камеры два лазера испускают невидимые лучи, которые измеряют расстояние до объекта с небольшим угловым смещением. Если данные совпадают, фокус устанавливается автоматически за доли секунды. Если же показания различаются — устройство переходит в стандартный режим с одним датчиком. Такая система позволяет повысить точность и снизить количество неудачных снимков.

Сейчас в iPhone используется один инфракрасный проектор для автофокуса, что даёт хорошие результаты, но не всегда способно справиться с отражениями от воды, металла или стекла. Двойной подход должен помочь преодолеть эти барьеры и улучшить работу камеры в сложных ситуациях. Хотя реализация технологии пока находится на уровне патента, такой подход может стать ключевым отличием будущих моделей iPhone.