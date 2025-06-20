Новый игровой дисплей ROG Swift OLED PG32UCDMR предлагает больше возможностей для высокопроизводительного гейминга

ASUS официально представила обновлённую версию своего игрового монитора ROG Swift OLED PG32UCDM, переименованного в PG32UCDMR. Внешне новинка почти не отличается от предыдущего поколения, но получила важные улучшения в плане подключения и функциональности.

Главной особенностью стал переход на интерфейс DisplayPort 2.1a с UHBR20, который обеспечивает пропускную способность до 80 Гбит/с (четыре канала по 20 Гбит/с). Это позволяет запускать игры в 4K при 240 Гц с HDR и цветовой глубиной 10 бит, а также использовать режимы 8K@60 Гц или два потока 4K@144 Гц одновременно. Предыдущая версия использовала DP 1.4 с пропускной способностью всего 32.4 Гбит/с, что уже не соответствует требованиям топовых GPU и новых игр.

Кроме обновления порта, ASUS добавила в монитор технологию AI Assistant, которая включает три ключевых элемента: AI Visual, Dynamic Crosshair и Dynamic Shadow Boost. Эти инструменты помогают лучше видеть противников в темных участках карты, улучшают прицеливание и усиливают детализацию изображения в реальном времени.

Технические характеристики остались прежними: матрица QD-OLED, разрешение 3840×2160, время отклика 0.03 мс, контрастность 1.5M:1, яркость до 450 нит и охват цветового пространства DCI-P3 100%.