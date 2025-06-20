Патч добавляет и новый контент для GTA Online

Rockstar Games выпустила патч 1.71 для версии Grand Theft Auto V Enhanced Edition, который стал доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Основным нововведением стало появление двух новых опций трассировки лучей.

Первая из них — высококачественные отражения с использованием RTX. Она улучшила проработку поверхностей, особенно в воде, стекле и других отражающих элементах мира Лос-Сантоса. Вторая принесла более тонкие изменения: они проявляются лишь в сложных сценах с перекрёстным светом, например, внутри помещений или в местах с множеством источников света.

Кроме графических улучшений, патч также добавил новые элементы в GTA Online: возможность запускать бизнес по отмыванию денег, свежие транспортные средства и улучшения игрового процесса. Также были проведены работы над стабильностью, балансом и интеграцией подписки GTA+. Полный список изменений можно найти на официальном сайте Rockstar Games.