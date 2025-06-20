Пользователь подтвердил, что новая технология улучшает качество изображения, но снижает частоту кадров

Новый эксперимент показал, что технология AMD FSR 4 может работать на видеокартах серии Radeon RX 7000 с архитектурой RDNA 3, хотя официально она и позиционируется как эксклюзив для более новых GPU с RDNA 4. Пользователь Reddit под ником Virtual-Cobbler-9930 протестировал её в нескольких играх и отметил улучшение детализации картинки, но с заметным падением частоты кадров по сравнению с предыдущей версией.

В Cyberpunk 2077 при запуске в разрешении 4K и использовании пресета Quality, FSR 4 выдал в среднем 56.28 FPS, тогда как FSR 3.1 давал 85.06 FPS. При этом качество рендеринга стало выше: текстуры выглядели чётче, тени — реалистичнее, а общая картина — стабильнее. В некоторых ситуациях FSR 4 даже превосходит нативный 4K по детализации, особенно если использовать возможности AI-масштабирования. Также тестирование проводилось в Oblivion Remastered и Marvel's Rivals. В первой игре FSR 3.1 демонстрирует лучшую производительность, но добавляет артефакты, которые уменьшаются благодаря новому алгоритму масштабирования. Во втором же проекте — шутере — разница между версиями стала ещё ощутимее: 41 FPS против 74 FPS. Это делает FSR 4 менее выгодным в играх, где важна скорость реакции, но открывает возможность повышать качество графики в тех случаях, когда это действительно влияет на восприятие мира. Пользователь также отмечает, что можно включить режимы Balanced или Frame Generation, чтобы частично компенсировать просадку в производительности.