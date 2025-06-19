Новое поколение недорогих программируемых логических матриц добавляет защиту на уровне будущего, поддержку LPDDR5 и высокую плотность ввода-вывода

AMD официально объявила о начале массовых поставок новой серии FPGA — Spartan UltraScale+. Эта линейка рассчитана на компактные и экономичные решения, ориентированные на устройства краевых вычислений, где важны низкая стоимость, высокая надёжность и современная защита данных. Первые доступные модели — SU10P, SU25P и SU35P — уже поддерживаются в инструменте AMD Vivado Design Suite 2025.1 и позиционируются как основа для быстрого вывода устройств на рынок.

Эти чипы используют проверенную архитектуру UltraScale+, но адаптированную под бюджетный сегмент. Они предлагают хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью, а также длительный срок жизни — что особенно важно для промышленного и медицинского оборудования. В наличии поддержка интерфейсов HDIO (высокоплотный ввод/вывод) с питанием 3.3 V, новые XP5IO для работы с LVDS, MIPI D-PHY и другими дифференциальными шинами на скоростях до 1.8 Гб/с и 3.2 Гб/с соответственно.

Особое внимание уделено безопасности: в чипах реализованы аппаратные модули для постквантовой криптографии с использованием алгоритмов, одобренных NIST. Также в наличии TRNG (источник случайных чисел), PUF (физически не клонируемая функция для защиты от подделок), хэширование и другие средства обеспечения безопасности на уровне железа.

Для тех, кто работает с памятью, добавлен встроенный контроллер LPDDR4X/5, который поддерживает скорость до 4266 Мб/с на 32-битной шине. Это позволяет сэкономить до 15 тысяч логических ячеек, снизив общую себестоимость проекта и потребление энергии.

Инструментальная поддержка включена в бесплатную версию Vivado Design Suite Standard Edition, что упрощает внедрение этих решений в реальные проекты. Для инженеров и компаний, которые строят системы без лишних затрат, это событие стало важным шагом вперёд.