Видеокарта с золотом и подписью Дженсена Хуанга участвовала в аукционе в поддержку TZU CHI USA Foundation

ASUS провела благотворительный аукцион, в котором участвовала уникальная видеокарта ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition. Это эксклюзивное устройство было подписано генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом и содержало 6.5 граммов золота в конструкции. В рамках аукциона, проходившего с 4 по 13 июня 2025 года, карта принесла $24,200, которые были переданы TZU CHI USA Foundation — независимой некоммерческой организации, занимающейся медицинской помощью, ликвидацией последствий бедствий, образовательными программами и охраной окружающей среды.

Это решение стало частью серии Dhahab — премиальных GPU от ASUS, доступных исключительно на Ближнем Востоке. Флагманский вариант этой линейки, RTX 5090, оснащён 80-амперными MOSFETами, патентованной испарительной камерой, заводским разгоном и первой в истории ASUS системой охлаждения с четырьмя вентиляторами. Его стоимость составляет около $6,800 (AED 24,999), что делает его одним из самых дорогих потребительских графических адаптеров.

Интерес к аукциону был высоким: три самых высоких ставки отличались всего на $10, что говорит о редкости и ценности этого устройства. ASUS также сообщила о выпуске младшей версии — ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab CORE OC Edition, которая повторяет дизайн и технические решения старшей модели, но основана на GPU RTX 5080.

Для коллекционеров и энтузиастов это событие стало важным шагом в развитие культуры редких технологичных артефактов. Особенно если учесть, что такие устройства не только остаются мощными инструментами для игр, но и становятся символами щедрости и социальной ответственности. Остаётся ждать, как именно серия Dhahab продолжит развиваться и какие ещё акции проведёт ASUS в будущем.