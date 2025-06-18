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ddr22
Intel Nova Lake-S для настольных ПК получат поддержку DDR5-8000 и до 36 линий PCIe 5.0
Новое поколение процессоров Intel обещает серьёзный прирост в скорости памяти и расширении возможностей подключения

Согласно новым утечкам от @jaykihn0, линейка настольных процессоров Intel Nova Lake-S получит значительные изменения в плане работы с памятью и периферией. Нативная поддержка оперативной памяти будет повышена до уровня DDR5-8000 МТ/с, что на 25% быстрее, чем у Arrow Lake-S (DDR5-6400). Это делает платформу одной из самых передовых в этом сегменте, особенно если использовать специализированные модули CUDIMM или LPCAMM2, которые могут позволить достичь ещё более высоких скоростей — свыше 10,000 МТ/с.

Что касается интерфейсов, то Nova Lake-S предложит до 48 линий PCIe, из которых:

- 24 линии PCIe 5.0 будут выделены на GPU и NVMe-устройства;

- 4 линии PCIe 5.0 через DMI для связи с чипсетом;

- 8 линий PCIe 5.0 доступны через чипсет;

- 16 линий PCIe 4.0 остаются для других задач.

Это позволяет строить системы с несколькими видеокартами, множеством твердотельных накопителей и другими высокоскоростными устройствами. Конфигурации PCIe 5.0 будут поддерживать разные режимы: 1x16+2x4, 2x8+2x4 или 4x4+2x4, что даёт гибкость при построении мощных сборок.

Также добавлено больше портов USB:

- 14 портов USB 2.0;

- 10 портов USB 3.2 на 5 Гб/с;

- 10 портов USB 3.2 на 10 Гб/с;

- 5 портов USB 3.2 со скоростью 20 Гб/с.

Для энтузиастов это важный шаг вперёд. Чипсет B970 и другие материнские платы серии 900 должны обеспечить лучшую стабильность и возможности разгона, а также улучшенную работу с энергопотреблением и теплом. Ожидается, что эти процессоры дебютируют в 2026 году, совместимые с новым сокетом LGA1954.

Для тех, кто строит сборки с максимальной пропускной способностью и поддержкой современных стандартов, Nova Lake-S может стать отличным выбором. Остаётся ждать официального запуска и тестирования этой платформы, чтобы понять, как именно новые технологии повлияют на производительность и удобство использования.

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