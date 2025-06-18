Аналитик GF Securities предполагает, что Apple работает над неинвазивным сенсором для контроля за уровнем сахара

Согласно данным аналитика GF Securities Джеффа Пу, опубликованным через микроблог @Jukanlosreve и упомянутым AppleInsider, Apple может представить Apple Watch с функцией измерения уровня глюкозы в крови уже к 2027 году. Это станет важным шагом в развитии носимых устройств, особенно для пользователей с диабетом, которым приходится постоянно отслеживать свои показатели.

Однако точные детали реализации пока остаются загадкой. В прошлом Bloomberg сообщал, что Apple разработала прототип сенсора, который достиг стадии proof of concept — то есть доказана его работоспособность. Но проблема заключается в размере такого оборудования: оно слишком велико для современных корпусов Apple Watch. Особенно это критично для Ultra-версий, где пространство ограничено даже при увеличенном дизайне.

Вместе с этим появляется информация о возможном запуске Vision Air и новых умных очков, что говорит о том, что 2027 год может стать ключевым для развития экосистемы Apple в сфере здоровья и дополненной реальности. Однако ни один из этих продуктов пока не подтверждён официально, а значит, стоит относиться к этим слухам с осторожностью.