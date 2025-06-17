Gamemax CLAW 360 и CLAW 460 — новые игровые корпуса с агрессивным дизайном и поддержкой современных компонентов

Корпуса с эффективным охлаждением и возможностью установки топового «железа» доступны от $68. Обе модели разработаны с акцентом на стиль, производительность и долгосрочную перспективу. Они получили фирменный дизайн с элементами в виде когтей, улучшенные системы охлаждения и современные разъёмы для быстрого подключения.

CLAW 360 — это компактный microATX-корпус, который не жертвует возможностями расширения. Он поддерживает видеокарты длиной до 420 мм (включая NVIDIA 50-й серии), блоки питания формата ATX длиной до 240 мм, воздушные кулера до 175 мм и водоблоки до 360 мм. В наличии четыре предустановленных ARGB/PWM-вентилятора и возможность установки до двенадцати штук вентиляторов, что делает его подходящим для сборок с высоким тепловым выделением. Также есть USB Type-C Gen 2 и USB 3.0 на передней панели, а для защиты видеокарты предусмотрен регулируемый кронштейн, предотвращающий прогиб.

CLAW 460 — более крупная модель, рассчитанная на полноценные ATX-платы. Она сохраняет те же возможности по совместимости с мощными GPU и системами охлаждения, но при этом обеспечивает больше места для расширения. Устройство идеально подходит тем, кто строит производительные ПК с местом для нескольких накопителей, дополнительных вентиляторов и мощных решений для охлаждения.Оба корпуса используют вертикальный поток воздуха, что улучшает циркуляцию и снижает нагрев внутри. Передняя панель с перфорацией в стиле когтей улучшает приток без ущерба для внешнего вида.

Для пользователей важно, что Gamemax продолжает развивать собственный стиль, используя светодиодное оформление и фирменную линейку аксессуаров.

Цены: CLAW 360: $67.99 (чёрный) и $71.99 (белый). CLAW 460: $77.99 (чёрный) и $81.99 (белый). Они станут хорошим выбором для тех, кто строит ПК с акцентом на охлаждение, стиль и долгий срок службы. Остаётся только дождаться отзывов пользователей, чтобы понять, насколько хорошо они себя покажут в реальной эксплуатации.