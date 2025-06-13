ASUS объяснила, почему ROG Xbox Ally не получила OLED-экран

Во время Xbox Games Showcase 2025 ASUS и Microsoft представили два новых игровых портативных устройства — ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Однако фанатов разочаровало то, что обе модели получили IPS-дисплеи вместо ожидаемого OLED. Whitson Gordon, старший менеджер по маркетингу ASUS ROG, объяснил в прямом эфире, почему компания отказалась от OLED в пользу более традиционных экранов.

По его словам, проблема в том, что OLED-панели при использовании технологии переменной частоты обновления (VRR) потребляют значительно больше энергии, чем LCD. Это неприемлемо для портативного устройства, где автономность играет ключевую роль. Также OLED остаётся более дорогим решением, а значит, увеличение цены на устройство могло бы оттолкнуть потенциальных покупателей.

ASUS признаёт, что OLED выигрывает у IPS по контрастности и уровню чёрному цвета, но в условиях портативного гейминга эти преимущества перекрываются практическими соображениями. VRR, по мнению компании, в 2025 году — обязательная функция для любого игрового дисплея, а без неё даже самая передовая матрица не оправдает себя в глазах игроков.

Оба устройства получили 7-дюймовые Full HD IPS-экраны с частотой обновления 120 Гц и поддержкой AMD FreeSync Premium. Различия между моделями коснулись «железа»: Ally X оснащён процессором Ryzen Z2 Extreme вместо Z2, 24 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ SSD и импульсными триггерами.