Сервис обещает персонализированные рекомендации по здоровью, но только для подписчиков Withings+

Withings Intelligence — новый ИИ-ассистент для умных часов и носимых устройств Withings. Это попытка создать персонального цифрового помощника на основе искусственного интеллекта, который будет следить за состоянием здоровья, выявлять тренды и давать советы в реальном времени. Однако пока эта система находится в бета-версии и доступна исключительно подписчикам сервиса Withings+, который стоит $9,95 в месяц или $99,50 в год.

Суть технологии заключается в том, чтобы собирать данные 24/7 и находить скрытые закономерности, которые обычной системе мониторинга не видны. Например, Intelligence может заметить, что изменение времени тренировок влияет на восстановление организма на следующий день, или что определённый режим сна повышает уровень энергии. В будущем ожидается, что ассистент сможет отвечать на вопросы пользователей и давать конкретные рекомендации по улучшению образа жизни.

Однако есть ограничения: пока всё это работает нестабильно, как и положено любой бета-системе. Также требуется совместимое устройство, например, Whoop Peak ($239).