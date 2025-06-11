Новая карта памяти от Seagate позволяет хранить больше игр без потери скорости и качества

Seagate официально представила первую в мире 4 ТБ карту расширения памяти, специально разработанную для Xbox Series X и Series S. Новая карта обещает полную совместимость с архитектурой Xbox Velocity.

Ключевые особенности:

- 4 ТБ позволяют держать на консоли десятки современных игр, медиатеку и приложения без постоянного удаления и переноса данных.

- Карта работает так же быстро, как внутренний SSD Xbox Series X|S. Это значит, что ни графика, ни частота кадров, ни скорость загрузки не пострадают.

- Старые проекты, созданные под предыдущие поколения Xbox, также получают улучшение производительности — они работают быстрее и стабильнее, чем на оригинальных системах.

- Не нужно ничего настраивать — просто вставляешь карту в слот и продолжаешь играть. Больше никаких переносов между дисками или управления библиотекой через меню.

Цена новинки составляет $499.99. Пока что карта доступна через сайт Seagate и Best Buy.