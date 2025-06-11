Seagate официально представила первую в мире 4 ТБ карту расширения памяти, специально разработанную для Xbox Series X и Series S. Новая карта обещает полную совместимость с архитектурой Xbox Velocity.
Ключевые особенности:
- 4 ТБ позволяют держать на консоли десятки современных игр, медиатеку и приложения без постоянного удаления и переноса данных.
- Карта работает так же быстро, как внутренний SSD Xbox Series X|S. Это значит, что ни графика, ни частота кадров, ни скорость загрузки не пострадают.
- Старые проекты, созданные под предыдущие поколения Xbox, также получают улучшение производительности — они работают быстрее и стабильнее, чем на оригинальных системах.
- Не нужно ничего настраивать — просто вставляешь карту в слот и продолжаешь играть. Больше никаких переносов между дисками или управления библиотекой через меню.
Цена новинки составляет $499.99. Пока что карта доступна через сайт Seagate и Best Buy.