Microsoft собирает всю серию Final Fantasy на Xbox Series X|S благодаря Final Fantasy XVI и Game Pass

Во время Xbox Games Showcase 2025 Microsoft объявила о неожиданном запуске Final Fantasy XVI для Xbox Series X|S. Это сделало Xbox первой игровой платформой, которая может похвастаться полной коллекцией всех основных частей серии — с первой по шестнадцатую. Ранее такие игры, как Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy XIII trilogy, а также другие RPG от Square Enix уже были доступны через Xbox, но добавление FFXVI завершило картину.

Долгие годы PlayStation была традиционной площадкой для выпуска Final Fantasy, но Microsoft постепенно изменила ситуацию. Среди ключевых инструментов — поддержка обратной совместимости и сотрудничество с издателями, чтобы сделать важные RPG доступными для подписчиков Game Pass. Теперь владельцы Xbox Series могут играть в каждую нумерованную часть, кроме Final Fantasy XI, которая остаётся онлайновым проектом с активным сообществом.

Дата выхода Final Fantasy VII Remake Intergrade на Xbox пока указана как зима 2025 года, а значит, коллекция ещё пополнится.