Новый видеочип с 2560 CUDA-ядрами и 130-ваттным TGP дебютирует на RTX 5050

Согласно новым утечкам, NVIDIA готовит к выпуску в июле новый видеочип среднего уровня — GeForce RTX 5050. Это решение займёт нишу ниже RTX 5060 и ориентируется на цену ниже $250, чтобы конкурировать с Intel Arc B580. Вместо современной памяти GDDR7, как у старших GPU, эта карта получит более доступную GDDR6, что позволит снизить стоимость.

RTX 5050 построена на чипе GB207 — самой маленькой версии архитектуры Blackwell. У неё 2560 CUDA-ядер (20 SM), 80 тензорных ядер и 20 RT-ядер. Шина памяти составит 128 бит, объём — 8 ГБ. Если предположения о частоте памяти верны, то можно ожидать скорости в районе 18 Гб/с, что даёт пропускную способность в 288 ГБ/с.

Тепловой пакет ограничен 130 Вт, что делает карту подходящей для компактных сборок, включая mini-ITX и low-profile корпуса. Хотя официальные референсные версии, вероятно, будут использовать 8-контактный разъём питания, некоторые производители могут предложить решения с двумя 6-пиновыми разъёмами.