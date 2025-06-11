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ddr22
iOS 26 получает новый режим энергосбережения Adaptive Power
Функция улучшает автономность за счёт ограничений в производительности и яркости

В iOS 26 Apple внедрила новую систему управления питанием — Adaptive Power Mode. Это дополнение к уже знакомому Low Power Mode, которое обещает ещё больше продлить время работы iPhone, но с определёнными компромиссами в плане скорости выполнения задач и яркости экрана.

Adaptive Power Mode автоматически активирует Low Power Mode, когда уровень заряда падает до 20%, в зависимости от текущих действий пользователя. Однако самое интересное — это то, что он начинает работать заранее: даже при высоком уровне батареи система может немного снижать производительность и яркость дисплея, чтобы увеличить срок службы аккумулятора. Это вызвало некоторые опасения, так как, по данным The Verge, отдельные операции могут выполняться дольше обычного, что указывает на возможное замедление процессора в фоновом режиме.

Интересно, что эта функция появилась именно сейчас — вскоре после слухов о том, что iPhone 17 Air будет иметь относительно небольшой аккумулятор ёмкостью всего 2800 мА·ч. Возможно, Apple решила компенсировать это программными средствами.

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#ios 26
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