Обновление для iPad приближает его к настольным системам с поддержкой окон, Preview и переработанным дизайном

Apple официально представила iPadOS 26 — обновление вдохновлено visionOS и построено вокруг нового дизайна Liquid Glass, который добавляет полупрозрачные элементы, плавающие панели и новый вид интерфейса.

Главное изменение — это полноценная система окон, которая позволяет открывать несколько приложений одновременно и управлять ими так же, как на Mac. Также появилось меню «Меню бара» сверху — функция, которую ранее знали только пользователи macOS. Оно даёт доступ к инструментам приложений без необходимости переходить в них целиком.

Ещё одно важное нововведение — обновлённое приложение Preview. Теперь оно работает как центр просмотра документов, изображений и других файлов, предлагая те же возможности редактирования и управления, что и на Mac.

В iPadOS 26 также добавили Live Activities — возможность отслеживать текущие события, такие как доставка, рейсы или другие процессы, прямо на главном экране. Файлы теперь поддерживают обновлённый вид списком, а папки из Files можно закреплять в док-панели для быстрого доступа. Ещё в систему попало приложение Journal. Для геймеров появилось новое приложение Games, объединяющее Game Center, таблицы лидеров и магазин игр.

Разработчики уже получили первую версию обновления, а публичный релиз намечен на середину сентября.