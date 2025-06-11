Обновлённая версия watchOS предлагает умные оповещения и голосовое сопровождение тренировок

Apple официально представила watchOS 26 в рамках WWDC 2025. Это одно из самых масштабных обновлений для экосистемы Apple Watch за последние годы. Оно принесёт новую систему дизайна под названием Liquid Glass, которая уже используется в iOS 18 и visionOS, а также глубоко интегрирует технологии искусственного интеллекта.

Интерфейс стал более прозрачным, с объёмными элементами и плавной анимацией. Трёхмерный эффект усиливает восприятие меню, делая его более живым. Также появилась возможность настраивать Центр управления, добавляя в него сторонние виджеты.

Одной из ключевых функций стала Workout Buddy — ИИ-тренер, который даёт советы во время тренировок, анализируя вашу активность, ритм занятий и даже предпочтения музыки. Он работает внутри стандартного приложения «Тренировка» и не требует дополнительных загрузок. Также добавлен новый жест — движение запястьем (wrist flick), позволяющий выполнять команды без касания: выход в меню, отключение будильника, закрытие уведомления и другие действия.

Для пользователей, ценящих доступность, важным стало расширение возможностей Live Listen и Live Caption. Теперь можно начинать и останавливать прослушивание через микрофон Apple Watch, а также следить за текстовыми транскрипциями разговоров прямо на дисплее устройства.

Все эти изменения стали возможны благодаря тесной интеграции с iPhone и Apple Intelligence. Однако сама по себе Apple Watch не может работать автономно с этими функциями — потребуется связь с iPhone. Публичная бета-версия выйдет в следующем месяце, а финальный релиз запланирован на осень 2025 года.