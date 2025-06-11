Новый проект студии, знаменитой серией Pokémon, расскажет историю Эммы и её пса Ку в разрушенном мире

Официально представлена Beast of Reincarnation — новая игра от студии Game Freak, известной по серии Pokémon. Это action RPG, действие которой разворачивается в постапокалиптической Японии. Релиз намечен на 2026 год для PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и через Xbox Game Pass.

Сюжет рассказывает о главной героине Эмме и её верном псе Ку. Вместе они путешествуют по миру, наполненному чудовищами. Их связь становится важной частью игрового процесса: чем сильнее становится их союз, тем больше таинственных способностей раскрывается.

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Игра предлагает масштабный открытый мир, где ландшафты постоянно меняются, а леса могут превращаться в выжженные пустоши прямо во время прохождения. Бой будет сложным и техническим, что необычно для разработчиков, которые до этого делали более доступные игры. Трейлер показал жутковатую атмосферу, мрачные пейзажи и плотную систему взаимодействия между персонажем и его питомцем.

Для фанатов этой студии это может стать большим сюрпризом — особенно если бои окажутся такими же зрелыми, как и обещания сюжета.



