Новый смарт-часы Samsung получат увеличенное хранилище, LTE и вращающийся безель

На eBay появилось изображение и информация о будущих флагманских смарт-часах Samsung — Galaxy Watch 8 Classic. Устройство было выставлено с начальной ставкой $150, хотя в рабочем состоянии оно пока не находится: часы нельзя подключить к телефону, так как Wearable-приложение Samsung ещё не поддерживает эту модель.

Судя по фотографиям, Galaxy Watch 8 Classic сохраняет форму корпуса предыдущего поколения: квадратный дизайн с круглым экраном, три кнопки с правой стороны и отверстия для микрофонов и динамиков слева. Однако у него теперь более заметный внешний безель, который, как предполагается, будет вращающимся. Он может использоваться для прокрутки списков, масштабирования карт и изображений.

Также на обратной стороне есть наклейка с модельным номером SM-L505U, указание на наличие LTE-модуля и защитное покрытие из сапфирового стекла. Диаметр корпуса составляет 46 мм, а уровень водонепроницаемости — 5 ATM, что позволяет использовать часы при плавании или под дождём.

Одна из самых интересных деталей — это объём встроенной памяти. Согласно информации из лота, он составляет 64 ГБ, что вдвое больше, чем у Galaxy Watch Ultra.

Предполагается, что внутри устройства установлен чип Exynos W1000, который уже встречался в прошлых поколениях Galaxy Watch. Пока точная дата релиза не объявлена.