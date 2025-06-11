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ddr22
Fujifilm X-E5 получит обновлённый дизайн с более удобной эргономикой
Новые утечки показывают, что Fujifilm внесла изменения в компактную беззеркальную камеру X-E5

Fujifilm X-E5 будет отличаться от предыдущей версии — X-E4 — более выраженной эргономикой и удобством использования. Судя по утекшим изображениям, которые опубликовал Fuji Rumors, камера получает более крупный передний захват, что делает её менее скользкой и лучше подходящей для работы с тяжёлыми объективами.

Также возвращается переключатель режимов фокусировки (MCS), который был пропущен в X-E4. Это позволит фотографам быстрее менять между ручной и автоматической фокусировкой. Добавлен и селектор видоискателя, аналогичный тому, что используется на X100VI, а также диоптрийное колесико слева — всё это делает управление более интуитивным и доступным прямо на лету.

Камера остаётся частью линейки компактных беззеркалок Fujifilm, но при этом выглядит менее минималистично, чем X-E4.

В дополнение к этим изменениям, ранее уже сообщалось о появлении диска имитации плёнки, который дополняет регуляторы экспозиции и выдержки. Ожидается, что Fujifilm официально представит X-E5 12 июня 2025 года. Хотя точная стоимость пока не объявлена, можно ожидать, что она окажется заметно ниже, чем у X100VI, которая стоит $2399.95.

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#fujifilm
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