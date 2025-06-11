Новое ПО для Huawei Watch Fit 3 добавляет возможность отвечать на сообщения и отклонять вызовы через смарт-часы

Huawei выпустила крупное обновление прошивки для своих компактных спортивных часов Watch Fit 3. Новая версия 5.0.0.17 (C00M03) объёмом 110.5 МБ приносит долгожданную функцию: возможность отвечать на сообщения прямо со смарт-часов. Для этого используется новая клавиатура Celia, которая позволяет печатать ответы в мессенджерах, таких как WhatsApp, Facebook Messenger и SMS.

Правда, эта функция пока доступна только владельцам Android-устройств. Также добавлено меню отклонения входящих звонков из тех же сервисов, что тоже удобно при активном образе жизни.

Кроме того, обновление обещает общие улучшения стабильности работы системы в «некоторых ситуациях», хотя какие именно были проблемы, не уточняется.

Прошивка распространяется через приложение Huawei Health и обновляется поэтапно.