Новый Flash 540-Meta OLED может достичь невероятной частоты обновления за счёт снижения разрешения

Компания Super Display Co (SDC) анонсировала новый игровой монитор — Flash 540-Meta OLED, который использует OLED-панель от LG Display. Эта матрица уже используется Asus в своём мониторе, представленном на Computex 2025, и имеет базовую частоту обновления 540 Гц при разрешении 1440p. Однако SDC пошла дальше и заявила, что её модель способна достигать 720 Гц, но только при пониженном разрешении.

Точное значение разрешения пока не раскрыто, но если судить по предыдущим моделям UltraGear, таких, как 32GX870A, для достижения максимального показателя частоты обновления может потребоваться переход на 720p. Это стало возможным благодаря технологии Dual Mode, которая позволяет переключаться между режимами высокого разрешения и высокой частоты кадров.

Монитор получает интересные технические характеристики: время отклика всего 0.03 мс, контрастность 1,500,000:1, технологию CMR 150,000 для улучшения чёткости движения и пиковую яркость до 1500 нит в отдельных участках экрана. В то же время полная яркость панели составляет 335 нит, что соответствует другим флагманским OLED-мониторам.

Интерфейсы включают DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, что позволяет использовать современные функции, такие как DSC (Display Stream Compression), чтобы обеспечить стабильный сигнал на высоких частотах.

Хотя точная цена и дата выхода пока неизвестны, ожидается, что стоимость составит около JPY 150,000 (~$1,040).