Новые изображения демонстрируют возможную специальную версию Poco F7 с ярким оформлением

Согласно утечке, опубликованной инсайдером Abhishek Yadav, Xiaomi готовит к выходу новый смартфон серии Poco — Poco F7. Предположительно, это переименованный Redmi Turbo 4 Pro для международного рынка. На опубликованных фотографиях виден задний модуль с двумя камерами (включая 50-мегапиксельный основной сенсор) и логотип Qualcomm Snapdragon, что указывает на использование чипа Snapdragon 8s Gen 4.

Дизайн выглядит более броским, чем у обычных устройств Poco. Это наводит на мысль, что перед нами может быть специальная версия — например, связанная с каким-либо медиапроектом или брендом. В прошлом Poco F6 выпускался в редакции с оформлением по мотивам Deadpool, а Realme недавно сотрудничала с Aston Martin. Возможно, Xiaomi тоже подготовила что-то подобное.

Все версии Poco F7, как ожидается, будут использовать одинаковое «железо»: 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей, аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч и флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 4. Детали о дате выхода пока отсутствуют, но если судить по предыдущим запускам, анонс может состояться уже в ближайшие недели.