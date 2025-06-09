Новый интерфейс Apple будет вдохновлён visionOS, но иконки останутся почти такими же

На WWDC 2025 Apple представит iOS 26 — самое масштабное обновление интерфейса для iPhone с момента выхода iOS 7 в 2013 году. Ожидается, что новая версия операционной системы не только заложит основу для возможного появления iPhone 17, но и полностью изменит подход к дизайну, внедряя эффекты прозрачности и стеклянных элементов под названием Digital Glass.

Изменения затронут панели инструментов, меню и кнопки — всё будет выглядеть более «воздушно» и технологично. Также вводится концепция выпадающих меню: при нажатии на кнопку пользователь увидит список дополнительных опций, которые будут визуально выделяться из основного интерфейса.

Хотя ранее ходили слухи, что значки приложений станут чуть более округлыми, Гурман уточнил, что в целом они останутся прежними. Это касается как iPhone, так и iPad. Однако виджеты на главном экране будут переработаны, чтобы соответствовать новому стилю, хотя их функциональность не изменится.

Среди других заметных обнов — редизайн стандартных приложений. Особенно преобразится Safari: у него появится более прозрачная и «стеклянная» панель адреса, а также общий облик интерфейса будет пересмотрен. В приложении Телефон появится новый режим отображения, объединяющий избранные контакты, последние вызовы и голосовые сообщения в одном прокручиваемом окне. При этом эта опция будет не обязательной — её можно будет отключить через Настройки.