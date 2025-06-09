Новый трейлер Soulslike-проекта Cold Symmetry представлен на Summer Game Fest

Cold Symmetry и PlayStack официально представили Mortal Shell 2 — продолжение своего хардкорного экшен-RPG, которое выйдет в 2026 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Анонс произошёл в рамках Summer Game Fest 2025, где также был показан первый трейлер с демонстрацией боя, новых возможностей и открытого мира.

Как отмечается в пресс-релизе, вторая часть значительно расширяет возможности оригинала: здесь появится более свободная система исследований, улучшенные бои и углублённая система прокачки оружия. Возвращаются механики обладания телами других персонажей — «оболочками», которые дают уникальные способности и подходы к прохождению.

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Трейлер показал напряжённые сражения, новые виды оружия и акцент на исследованиях. Хотя точный сюжет пока не раскрыт, уже сейчас ясно, что проект сохраняет мрачную атмосферу и высокую степень сложности.