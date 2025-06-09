Capy Castaway выйдет в 2026 году на PC и консолях.

Канадская студия Kitten Cup Studio, известная по игре Pekoe, представила новую игру — Capy Castaway. Это кооперативный повествовательный паззл, разработанный при участии издателя Big Blue Sky Games. Трейлер был показан в рамках Women-Led Games 2025 Summer Showcase как часть мероприятия Summer Game Fest 2025.

Игра рассказывает историю Капи — капибары, которая теряет родителей после того, как наводнение захватывает зоопарк, где он жил. Проснувшись один, Капи встречает Ворону по клических «Бонни и Клайд» из настоящего парка Хай-Парк в Торонто в 2016 году. Поэтому неудивительно, что действие игры происходит именно там. Музыку написал Марк Спарлинг, работавший над A Short Hike.

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Главные герои — Капи и Корви — отправляются в путешествие домой, решая головоломки и исследуя окрестности. Игра поддерживает одиночную игру и совместное прохождение, где один игрок управляет Капи, а второй — Вороной. Capy Castaway выходит в 2026 году на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.