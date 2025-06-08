Mortal Kombat возвращается с онлайн-режимом и секретами.

Студия Digital Eclipse официально объявила о *Mortal Kombat: Legacy Kollection*, которая выйдет в 2025 году на PC и всех актуальных консолях. Это масштабный сборник, объединяющий самые ранние части культовой серии файтингов от первой Mortal Kombat 1992 года до турнирного издания для Game Boy Advance 2003 года.

В комплект войдут оригинальные аркадные версии и домашние порты с поддержкой rollback netcode, что позволяет играть онлайн так, как раньше это было возможно только локально. Также обещаны все известные варианты этих игр, включая версии для SNES, Genesis, Game Gear, Game Boy и других платформ 90-х и нулевых годов. Некоторые из них ранее были доступны только на кассетах или дисках.

Но компания не ограничилась лишь игровым контентом. Как и в предыдущих проектах вроде *Tetris Forever* или *Atari 50*, здесь появится интерактивный документальный фильм о создании франшизы. В работе над видеофильмами Digital Eclipse сотрудничает с командой Area 5. Были проведены интервью с создателями Ed Boon и John Tobias, а также другими разработчиками, актёрами и экспертами сообщества.

Сборник также позволит игрокам получить доступ ко всем скрытым персонажам, Fatality, Animality и другим секретам без необходимости запоминать сложные комбинации. Система кодов будет автоматически активировать эти функции. Это не просто переиздание — это полноценное путешествие в историю одной из самых известных серий в индустрии.