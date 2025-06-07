Новые MagSafe A3502 и A3503 поддерживают Qi 2.2 и потенциально до 50 Вт мощности

Согласно данным из регуляторных документов Национальной комиссии по связи Тайваня (NCC), Apple работает над новыми MagSafe-адаптерами, которые будут выпущены вместе с линейкой iPhone 17 этой осенью. Модели получили названия A3502 и A3503, и хотя внешне они почти не отличаются от текущих версий, внутри них скрывается поддержка стандарта Qi 2.2 вместо Qi 2.0.

Это может означать значительное увеличение скорости зарядки — теоретически до 50 Вт, что вдвое превышает возможности текущего поколения iPhone 16. Правда, пока нет гарантии, что Apple реализует такую мощность на практике.

Qi 2.2 также улучшает выравнивание благодаря магнитам и снижает нагрев во время зарядки за счёт более эффективного энергопотребления. При этом новые адаптеры останутся совместимыми с предыдущими моделями iPhone, включая iPhone 16, хотя максимальная мощность будет доступна только для iPhone 17.