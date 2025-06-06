Phantom Collection от Razer предлагает новый визуальный стиль и усиленную подсветку RGB

Razer официально представила новую коллекцию игровых устройств — Phantom Collection. Это линейка периферийных устройств с полностью прозрачным дизайном, которая выделяется нестандартным подходом к внешнему виду и интеграцией фирменной RGB-подсветки Chroma. Прозрачный корпус позволяет увидеть внутренние компоненты, а также усиливает эффект от 16.8 миллионов оттенков Chroma RGB.

В линейку входят:

- Basilisk V3 Pro 35K (Phantom Green Edition) — игровая мышь с оптическим сенсором Focus Pro 35K, 12 зонами RGB и полной подсветкой днища. Также сохранены все ключевые игровые функции: оптические переключатели Gen-3, регулируемый скролл-колесо HyperScroll и 13 программируемых кнопок.

- BlackWidow V4 75% (Phantom Green Edition) — механическая клавиатура формата 75%, выполненная в прозрачном корпусе. Устройство оснащено стабилизаторами, шумоподавляющей пеной и переключателями Orange Tactile Gen-3. Поддерживаются горячая замена и улучшенные ABS-клавиши с двусторонней RGB-подсветкой.

- Barracuda X Chroma (Phantom Green Edition) — беспроводная гарнитура с шестью зонами RGB и TriForce-динамиками 40 мм.

- Firefly V2 Pro (Phantom Green Edition) — первый в мире RGB-коврик с полноценной подсветкой внутри. Дополнительный USB-порт на коврике позволяет удобно размещать беспроводные адаптеры.

С помощью Razer Synapse можно настраивать подсветку по зонам и синхронизировать её между всеми устройствами. Коллекция уже доступна на официальном сайте бренда.