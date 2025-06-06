Новый 15.6-дюймовый ноутбук от EUROCOM предлагает мощную конфигурацию и высокую мобильность

EUROCOM официально анонсировала новый ноутбук Nightsky RX515, предназначенный для профессионалов, студентов, творческих работников и геймеров, которым нужна производительная и удобная машина в портативном корпусе. Устройство получило процессор Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и графикой NVIDIA RTX 5060 на архитектуре Blackwell с 3328 CUDA-ядрами и 8 ГБ GDDR7-памяти.

Это 15,6-дюймовый лэптоп весом всего 2,25 кг и толщиной менее дюйма. Он сочетает в себе высокую производительность и мобильность, предлагая при этом широкие возможности подключения: до четырёх активных дисплеев одновременно благодаря технологии NVIDIA Surround View.

На борту установлены HDMI, два DisplayPort 2.1 через USB-C (один из которых также служит для подачи питания), три USB-порта, RJ-45 LAN, аудио-джек и слот Kensington Lock. Также есть модуль доверенной платформы TPM 2.0 для защиты данных и интеграции с корпоративными системами безопасности.

Производитель сделал упор на возможность модернизации: пользователь может самостоятельно увеличить объём памяти DDR5 до 128 ГБ и установить до 24 ТБ NVMe SSD в массив RAID 0/1/5 через три M.2-слота.