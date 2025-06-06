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ddr22
HighPoint представила первый в мире RAID-адаптер Gen5 NVMe на AIC-карте за $999
Новый Rocket 7604A обеспечивает более 50 ГБ/с скорости передачи данных в компактном формате

Компания HighPoint официально анонсировала Rocket 7604A — первый в индустрии RAID-адаптер формата AIC (Add-in Card) с поддержкой PCIe Gen5 NVMe и четырьмя M.2 портами. Устройство позиционируется как решение для промышленных систем, серверов и высокопроизводительных рабочих станций. Стоимость новинки составляет $999.

Rocket 7604A предлагает реальную скорость передачи данных свыше 50 ГБ/с, используя выделенные четыре линии PCIe Gen5 на каждый M.2-порт. Основой платы стал чип Broadcom PEX89048, работающий в связке с фирменной архитектурой коммутации HighPoint.

Длина карты составляет всего 167 мм, что почти вдвое меньше типичных решений. Для охлаждения используется алюминиевый радиатор и малошумный вентилятор 80x80x10 мм, который регулирует температуру автоматически. 

Поддерживается до 32 ТБ NVMe-накопителей Gen5, а управление массивами реализовано через интерфейсы: WebGUI, CLI и UEFI-HII. Также предусмотрены функции диагностики, мониторинга температуры, энергопотребления и аппаратное шифрование OPAL SSC TCG для защиты данных. Карту можно обслуживать без полной замены — предусмотрен FRU (Field Replaceable Unit).

Вместе с Rocket 7604A также доступна модель Rocket 1604A Switch AIC по цене $899. Она не имеет RAID-контроллера, но сохраняет всё остальное — включая производительность и термодизайн.

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