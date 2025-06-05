Boost Mobile выпускает первый бюджетный планшет с 5G и большим аккумулятором

Boost Mobile, известная своими недорогими смартфонами серии Celero, официально представила свой первый планшет — Celero5G. Устройство позиционируется как доступное решение для повседневного использования с поддержкой сетей пятого поколения.

Планшет получил 10,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. Корпус имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP52, а его размеры составляют 258,5 x 170,1 x 8,1 мм, вес — около 520 граммов. Внешне он выполнен в минималистичном стиле и доступен только в одном цвете — «облачное серебро».

«Сердце» устройства — процессор MediaTek MT8755, дополненный 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью microSD. Система уже установлена Android 15, хотя о сроках поддержки и обновлениях информации пока нет. Особое внимание заслуживает аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 20 Вт через USB-C.

Сзади установлено две камеры — основная на 13 МП и макромодуль на 2 МП. Фронтальная камера — 5 МП, что достаточно для видеозвонков и селфи. Также присутствуют двойные динамики с технологией BoostMax Audio, 3.5 мм разъём для наушников, режим для детей и двухдиапазонный Wi-Fi.

Цена модели составляет $199, и она уже доступна на официальном сайте Boost Mobile.