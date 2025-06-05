По заявлению AMD, этот iGPU способен превзойти дискретную видеокарту Nvidia RTX 4070 для ноутбуков

Colorful официально показала свой новый мини-ПК — Smatr 900 на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395. Это самая производительная модель в линейке Strix Halo, оснащённая одним из самых мощных интегрированных графических процессоров RDNA 3.5 — Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками.

По заявлению AMD, этот iGPU способен превзойти дискретную видеокарту Nvidia RTX 4070 для ноутбуков. В паре с чипом работает 96 ГБ LPDDR5X-памяти, что делает устройство подходящим не только для игр, но и для тяжёлых рабочих задач.

Детали о возможностях хранения пока не раскрыты, но судя по изображениям, система будет поддерживать NVMe SSD и, возможно, дополнительные модули памяти для пользовательской модернизации.

Внешне Smatr 900 выполнен в компактном алюминиевом корпусе объёмом 4 литра. На опубликованных изображениях видны вентиляционные отверстия сзади и по бокам, хотя точных данных о температурном режиме пока нет.

Дата выхода и стоимость устройства не объявлены, но учитывая, что аналогичный GMKtec EVO-X2 с таким же APU стартует от $1499, Smatr 900 может оказаться в той же ценовой категории.