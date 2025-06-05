Новый флагманский чип Qualcomm обещает рекордные показатели производительности

По данным инсайдеров, Qualcomm работает над новым флагманским процессором — Snapdragon 8 Elite 2. Сообщается, что он станет ещё более производительным, чем предшественник, и может выйти на рынок как самая быстрая мобильная платформа года.

Ожидается, что новый процессор получит два фирменных ядра Oryon, разогнанных до частоты 4,8 ГГц, что на 11% выше, чем у оригинального Snapdragon 8 Elite (максимум 4,32 ГГц). Это должно положительно сказаться на одно- и многопоточной производительности, а также в играх и других ресурсоёмких задачах.

В бенчмарке AnTuTu чип может набрать около 3,8 миллионов баллов, тогда как его предшественник показывает около 3 миллионов. Такой результат сделает его одним из самых быстрых чипов для смартфонов на момент выхода.

Известно, что Samsung уже использует специальную версию Snapdragon 8 Elite — так называемую Leading Edition — в Galaxy S25 Ultra под частотой 4,47 ГГц. Если информация о 4,8 ГГц относится именно к этой модификации, то прирост составит около 7%. Впрочем, это всё равно будет значительный скачок по сравнению с текущими флагманами.

Пока неясно, какие устройства первыми получат Snapdragon 8 Elite 2. Судя по всему, он появится в конце 2025 года, возможно, в новых моделях Galaxy Z Fold и Z Flip следующего поколения.

Единственным возможным конкурентом может стать MediaTek Dimensity 9500, который также должен выйти к концу года. Но если Snapdragon 8 Elite 2 действительно достигнет заявленных показателей, он временно возглавит рейтинг самых мощных мобильных процессоров.