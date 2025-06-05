Намёки на новое DLC появились после упоминания в резюме сотрудника Virtuos

Пока CD Projekt Red работает над продолжением The Witcher и Cyberpunk 2, студия, похоже, не забывает и о Cyberpunk 2077. Сетевые источники намекают, что киберпанковский RPG-экшен может получить второе дополнение — спустя почти два года после выхода первого расширения Phantom Liberty.

Информация появилась благодаря профилю LinkedIn одного из писателей студии Virtuos — компании, которая помогала с обновлением 2.2 для Cyberpunk 2077. В описании его работы указано, что он с апреля 2025 года занимается проектом под названием «Cyberpunk 2077 DLC». Там же говорится о создании «нескольких новых побочных заданий» и «предстоящих выпусках DLC».

Кроме того, 27 марта официальный аккаунт Cyberpunk 2077 в соцсети X опубликовал видео с персонажами игры, включая шесть скрытых фигур под меткой «зашифрованные данные».

Вместе с тем, CD Projekt Red активно развивает вселенную Cyberpunk: помимо Cyberpunk 2, студия работает над сериалом Edgerunners 2 и кинопроектом в этом же сеттинге. Возможно, новый DLC станет частью более широкой стратегии по развитию мира Night City на разных платформах.