Samsung подтверждает серию новых устройств — Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 и ещё одного, пока неизвестного

Новые данные о предстоящем лете от Samsung появились благодаря регуляторным документам. Согласно последним утечкам, компания планирует представить сразу три складных смартфона в рамках одного мероприятия, что выходит за рамки традиционного анонса пары новых Galaxy Z Flip и Z Fold.

Как сообщается, один из новых аппаратов будет прямым наследником Galaxy Z Fold 6, который поступит в продажу как Galaxy Z Fold 7. Парой ему станет Galaxy Z Flip 7 — обновлённая версия популярного компактного складного смартфона. Однако самое интересное — это третий участник списка: модель с индексом SM-F761B, которая, судя по всему, является упрощённой версией Z Flip, возможно, под названием Galaxy Z Flip FE или Galaxy Z Flip XE.

Предполагается, что новинки будут представлены вместе с Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic, планшетом Galaxy Tab S11 и ещё одной моделью, получившей рабочее имя Galaxy G Fold.