Новые процессоры Intel получат разные GPU-архитектуры для графики и кодирования видео

Согласно утечке от инсайдера @jaykihn0, будущие процессоры Intel Nova Lake-S могут стать первыми чипами компании, которые используют две разные GPU-архитектуры одновременно: Xe3 и Xe4. Это необычный подход, который позволяет разделить нагрузку между разными графическими ядрами — Xe3 будет отвечать за рендеринг, а Xe4 — за вывод изображения и обработку медиа.

По информации источника, в десктопных процессорах Nova Lake-S графическая часть будет работать на основе архитектуры Xe3 (кодовое имя Celestial), которая отвечает за 3D-рендеринг и игровые задачи. В то же время, для обработки видеоконтента, кодирования и вывода изображения будет использоваться более энергоэффективная архитектура Xe4 (Druid).

Такой гибридный подход позволяет оптимизировать производительность и энергопотребление. Для бюджетных моделей это особенно важно: можно сократить число ядер Xe3, оставив основную нагрузку на Xe4, что сделает решения подходящими для офисных и повседневных задач. Nova Lake-S ожидается в 2026 году.