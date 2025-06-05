T4 Ultra позиционируется как доступный флагман с 50-мегапиксельным перископным камерой и Dimensity 9300+

Компания Vivo официально подтвердила, что презентация нового смартфона Vivo T4 Ultra состоится 11 июня. Устройство позиционируется как доступный флагман, сочетающий высокую производительность и продвинутые камеры по привлекательной цене.

Смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 9300+, который включает один ARM Cortex-X4 с частотой до 3.4 ГГц, три производительных ядра Cortex-X4 на 2.9 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A520 на 2.0 ГГц.

Дисплей — 6.78-дюймовый OLED с частотой обновления 120 Гц и слегка изогнутыми краями. Пиковая яркость экрана HDR достигает 5000 нит.

Одной из ключевых особенностей стал 50-мегапиксельный перископный телеобъектив Sony IMX882 с тройным оптическим зумом, стабилизацией OIS и макрорежимом. Основная камера также мощная — 50 МП с сенсором Sony IMX921 (1/1.56 дюйма) и оптической стабилизацией. Третий модуль — ультраширокоугольный объектив на 8 МП.

Ещё одной сильной стороной стал аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 90 Вт через USB-C. Фронтальная камера — 50 МП, а сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран.