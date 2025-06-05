Grasshopper Manufacture анонсировала своенравный экшен с пародией на бондиану и элементами фантастики

Студия Grasshopper Manufacture официально представила свою новую игру — Romeo Is A Dead Man. Анонс состоялся в рамках презентации PlayStation State of Play в июне 2025 года. Выход запланирован на 2026 год на PlayStation 5.

Как и следовало ожидать от автора No More Heroes, проект обещает быть ярким, сумасшедшим и наполненным фирменным стилем Suda51. В центре сюжета — Ромео Старгейзер, агент ФБР по прозвищу «Мёртвый Человек», застрявший между жизнью и смертью из-за парадокса во времени. Благодаря своим уникальным обстоятельствам он становится идеальным кандидатом для борьбы с преступниками, разрывающими ткань пространства-времени.

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Игра сочетает в себе сверхнасыщенный экшен, дикие повороты сюжета и целое поле стереотипных, но провокационных приёмов, которые так любит студия. Главный герой отправляется на поиски своей девушки Джульетты — имя которой, как и положено, перекликается с классикой. Судя по трейлеру, игра предлагает безумную подачу, напоминающую смесь бондианы, научной фантастики и жанровых пародий.