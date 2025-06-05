Team Ninja продолжает серию Nioh на PlayStation 5

Компания Team Ninja официально представила Nioh 3 — третью часть своей популярной серии экшен-RPG. Анонс состоялся в ходе презентации State of Play, где был показан первый трейлер.

Судя по видео, игра сохраняет исторический сеттинг, а главный герой, как и в первой части, предопределён, а не создаётся игроком. Боевая система остаётся столь же напряжённой и техничной, как и раньше, но разработчики обещают новые элементы, которые выделят Nioh 3 среди остальных частей.

Одним из ключевых нововведений станет добавление уникального ниндзя-стиля, который дополнит уже знакомый стиль самурая. Это добавит больше вариаций в тактику боя и сделает игровой процесс ещё более глубоким. Также были анонсированы переработанные локации — теперь они будут представлять собой открытые поля, где игрок получит больше свободы и возможностей для исследования.

Дата релиза указана как начало 2026 года, а платформой запуска объявлена PlayStation 5. Для тех, кто не хочет ждать, уже доступна демо-версия игры на PS5.