Новое видео демонстрирует атмосферу, бои и обновлённые графические режимы для PS5 Pro

Konami официально объявила дату выхода Silent Hill f — релиз состоится 25 сентября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Во время июньского выпуска PlayStation State of Play был показан новый трейлер с фрагментами геймплея, раскрывающий больше деталей о предстоящей игре.

Игра сохраняет мрачную и напряжённую атмосферу, ставшую визитной карточкой серии. Видео демонстрирует не только исследование окружения и встречи с жуткими созданиями, но и элементы боевой системы. Silent Hill f предлагает игрокам погрузиться в город, полный тайн и кошмаров, где каждый шаг может стать последним. Сюжет рассказывает историю Шимидзу Хинако, главной героини, которая оказывается втянута в события, связанные с загадочными исчезновениями людей в районе старого полицейского участка.

Для владельцев PS5 Pro будет доступен улучшенный графический режим, позволяющий сохранять стабильную частоту кадров при высоком уровне детализации. Точные параметры этого режима пока не раскрыты. При покупке deluxe-издания игроки получат цифровой артбук, саундтрек и дополнительный косметический предмет для главной героини.