Новый модуль ускорителя делает нейросети доступными на компактных и недорогих устройствах

Компания EdgeCortix официально объявила о поддержке своих SAKURA-II M.2-модулей на платформах на базе Arm, включая Raspberry Pi 5 и Rockchip RK3588 от AETINA.

SAKURA-II создан с акцентом на энергоэффективность и высокую производительность. Он позволяет запускать современные нейросетевые модели — включая Vision Transformers, маленькие языковые модели (SLM) и визуальные языковые модели (VLM) — прямо на таких устройствах, как Raspberry Pi 5, без необходимости использовать облачные мощности.

Модуль легко интегрируется в существующие системы и обеспечивает оптимальное распределение нагрузки между процессорами Arm и собственным ускорителем. Благодаря этому достигается минимальная задержка и высокая эффективность при работе с ресурсоёмкими задачами.

Особенно важным это станет для таких направлений, как дроны, роботы, «умное» сельское хозяйство и системы безопасности, где критически важны размеры, вес, энергопотребление и стоимость устройств. Стоимость внедрения также остаётся на низком уровне по сравнению с традиционными решениями, основанными на серверных системах.

Создатели SAKURA-II подчеркивают, что их цель — сделать Generative AI более доступной и масштабируемой.